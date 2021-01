États-Unis : des sapins de Noël pour créer des dunes

Au Texas (États-Unis), on récupère les sapins de Noël pour lutter contre l'érosion des plages du Golf du Mexique, en recréant des dunes. Une pratique qui date de plus de 40 ans. Mais en 2020, cinq mois de tempête ont anéanti le travail des bénévoles de l'association "Sauvez notre plage".

Une barrière naturelle

"Jusqu'à l'année dernière, nous avions des dunes si hautes, qiui s'étendaient si loin que nous n'avions pas besoin de tant d'arbres", se souvient Toni Capretta, qui oeuvre au sein de l'association. On se demandait ce que l'on pourrait en faire. Mais cette année on a eu toutes ces tempêtes et on fait de notre mieux pour reconstruire nos dunes afin qu'elles fassent leur travail et protègent nos belles maisons." Alors, plus que jamais, les bénévoles retroussent leurs manches. L'idée est simple : les sapins sont fixés au sol à l'aide de pieux et de ficelle. Bientôt recouverts de sable, ils vont former une barrière naturelle contre l'océan.