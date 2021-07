Espagne : une forte vague de chaleur touche le pays

L’Espagne suffoque samedi 10 juillet. Le pays fait face à une vague de chaleur qui vient du Maghreb. En duplex depuis Séville dans le 19/20, la journaliste Elise Gazengel rapporte que dimanche sera "la journée la plus chaude", mais que déjà ce samedi à 18 heures, "il faisait 44°C. Et demain, les températures pourront atteindre 45, voire 46°C. Cette vague de chaleur devrait persister jusqu'à lundi minimum sur toute la péninsule ibérique."

Les rues désertées à Séville

Elise Gazengel souligne que les Espagnols sont "habitués à se protéger des grosses chaleurs" et adaptent donc leur mode de vie. "Les Sévillans en journée ne sortent presque pas de chez eux. Les rues sont pratiquement désertes, seuls les touristes osent braver ce soleil. Les petits commerces sont eux aussi fermés au plus chaud de la journée et il faudra attendre ce soir pour voir la vie reprendre, même s’il ne faudra pas espérer de vrais rafraîchissements puisque les températures ne baisseront pas sous les 24°C cette nuit", indique la journaliste.