Érosion côtière : le gouvernement cible 126 communes jugées prioritaires

Avec les conséquences du réchauffement climatique et la montée des eaux, le gouvernement a publié aujourd’hui une liste de 126 communes jugées prioritaires.

Selon les projections scientifiques, les eaux en France pourraient s’élever de 30 cm d’ici la fin du siècle dans le meilleur scénario, et jusqu’à un mètre pour le pire. Ces communes surtout concentrées sur la côte Atlantique et la Manche, devront s’adapter et faire face à de nouvelles contraintes supplémentaires en termes d’urbanisme.

Une érosion qui va redessiner le littoral français

De nouvelles contraintes qui risquent de ne pas faire l’unanimité et de coûter cher. Les municipalités devront notamment produire des cartes des risques sur les communes, rendant certains endroits inconstructibles puisque fortement exposés à l’érosion côtière d’ici trente ans et aux inondations d’ici la fin du siècle.



Dans certaines communes, les conséquences de cette érosion sont déjà visibles comme à Montmartin-sur-Mer dans la Manche où un éleveur de moutons a vu l’érosion avaler un hectare et demi de son terrain. Des communes qui s’adaptent déjà comme à Gouville-sur-Mer qui défend son camping avec ouvrage de protection face à l’érosion, mais qui va aussi entamer des démarches de relocalisation.