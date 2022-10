Éolienne : l’installation d’un parc à la frontière franco-belge fait débat

Dans le village de Camphin-en-Pévèle (Nord), la frontière belge est juste au bout d’un chemin. Pour les élus, il n’est donc pas question d’accepter l’implantation de six éoliennes dans la commune d’en face. Le champ d’éoliennes devrait être à quelques centaines de mètres. "On ne veut pas que le territoire soit défiguré parce que nous avons la chance d’avoir un territoire agricole et il y a une trame paysagère qu’il faut préserver", soutient Luc Foutry, président (LR) de la Communauté de communes.





La ville belge ne compte pas abandonner le projet

Côté belge, le conseil d’État a déjà annulé par trois fois le permis de construire de ce parc éolien pour des erreurs de procédure. Le projet n’est pas abandonné pour autant et le constructeur belge ne compte pas renoncer. "Par rapport aux premières habitations françaises, on est toujours à plus de 600 mètres. (...) Le paysage n’appartient à personne, donc il est là, il est fait pour évoluer en fonction de l’urbanisation, de l’homme", justifie Benoît Mat, dirigeant de la société Ventis. La ville de Tournai (Belgique) veut développer ce type d’énergie et se prononcera dès la fin de l’enquête publique, la semaine prochaine.