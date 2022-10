Environnement : au Canada, les ours polaires sont en danger

Au Canada, dans les régions les plus reculées, les ours polaires doivent lutter pour survivre. Malgré leur dangerosité, des hommes tentent de les aider car ils risquent de disparaître.

Dans les contrées reculées du grand Nord canadien, les conséquences du changement climatique sont bien visibles. En été, l'absence de nourriture affaiblit les nombreux ours polaires présents dans la région, ce qui les rend encore vulnérables. Sans banquise, les ours ne peuvent pas chasser, ils perdent alors un à deux kilos par jour et peuvent tenir 180 jours sans manger. Privés de proie, les ours s'approchent de plus en plus de la terre ferme et des zones habitées.

400 ours de moins dans la région en 40 ans

Une proximité bien connue et crainte des 800 habitants de la petite province canadienne de Churchill. Un scientifique a alors mis en place un système : une sorte de radar qui détecte le moindre mouvement à moins de deux kilomètres des maisons. Il existe aussi d'autres méthodes. Un agent est spécialisé dans la surveillance des ours. Il doit éloigner les intrus sans leur faire de mal. Protéger l'ours, même s'il est dangereux, est une volonté dans cette province canadienne. Il y a 40 ans dans cette région 1 200 ours avaient été répertoriés. Il n'y en a plus que 800.