Energies renouvelables : plus d’un quart de la production d’électricité en France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Notre électricité est de plus en plus issue des énergies renouvelables. "Elle représente désormais plus d’un quart de la production d’électricité en France, 26,9%", explique le journaliste Anthony Jolly, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 24 février. Cette progression s’explique dans un premier temps par "la hausse de la production d’énergies renouvelables (+10 % l’an dernier)" mais également par la crise sanitaire. "Moins de transports, moins d’entreprises ouvertes, la consommation d’électricité a globalement diminué", ajoute le journaliste.

Objectif 40 % d’énergies renouvelables avant 2030

Les énergies renouvelables en ont profité. "Quand il y a un besoin en électricité, l’éolien, le solaire sont sollicités en premier avant le nucléaire, explique Anthony Jolly. Comme la demande était plus faible, le recours au nucléaire était donc moins important et la part des énergies renouvelables a augmenté." Certaines régions françaises sont toutefois mieux dotées que d’autres, comme l’Auvergne-Rhône-Alpes ou le Grand Est. L’objectif est de passer "de 27 à 40 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030", indique enfin le journaliste.



Le JT

Les autres sujets du JT