Énergie : la commune de Montdidier fait le pari du renouvelable pour devenir autosuffisante

Dans la commune de Montdidier (Somme), la moitié de l’électricité consommée est produite par un parc éolien. La maire de la ville vise à terme l’autosuffisance énergétique.

Catherine Quignon s’est lancée un défi, rendre sa commune de Montdidier (Somme) plus écologique. Il y a 20 ans, elle a fait construire quatre éoliennes. Aujourd’hui, la ville possède le seul parc éolien public de France et vise l’autonomie énergétique. “On essaie vraiment d’aller vers le 100 % pour que nous n'ayons plus à acheter ni gaz, ni électricité, rien. Que l’on essaie de produire suffisamment pour pouvoir garantir cette autonomie”, explicite la maire de Montdidier.



150 000 euros de recettes grâce aux éoliennes



Pourtant, les 6 500 habitants de la commune ne se sont pas tous habitués aux éoliennes que l’on voit depuis le centre-ville. "Ça défigure un peu, mais bon, si c’est le prix à payer pour avoir quelque chose de bien, payons le prix”, lance un administré. L’électricité éolienne couvre la moitié des besoins de la commune, notamment les édifices publics, mais aussi les habitations privées. En plus de cela, l'excédent non stocké est revendu à EDF pour 150 000 euros de recettes par an. En plus de cela, des bâtiments publics ne sont pas chauffés au gaz, mais au bois, émettant dix fois moins de CO2 et entraînent 20 % d’économies. L’an prochain, Montdidier va se doter de deux parcs photovoltaïques, pour peut-être devenir la première commune autosuffisante de France.