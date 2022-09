Énergie : des économies à tout prix pour certaines entreprises

Un degré en moins peut faire baisser la facture d'énergie de 7 %. Un double intérêt économique et écologique que certaines entreprises ont bien compris.

La Défense, premier quartier d’affaires d’Europe, est avant tout un lieu de business. Depuis six mois, la tendance est aux économies d’énergie. Certains grands groupes ont pris les devants. Une des entreprises fait ainsi la chasse au gaspillage avec des capteurs de présence et l'arrêt de la climatisation à 18 h. Pour éviter de chauffer des espaces vides, les salariés sont conviés à travailler regroupés. Avec ces petits gestes, l’entreprise a déjà réalisé 20 % d’économie d’énergie en un an.

De 21 à 20 °C l'hiver

Cet hiver, il faudra fournir sans doute encore davantage d'efforts. "Là où on avait l’habitude d’avoir 21 °C l’hiver, on va baisser à 20 °C (...) Passer de 21 à 20, c’est 7 % d’économie d’énergie", explique Astrid Weill, directrice générale adjointe de Groupama immobilier. Cela représente environ 10 000 euros d’économies par an. Les salariés touchent même une prime en cas de bons résultats énergétiques.