En Italie, des militants écologistes se collent la main à la vitre d'un tableau de Botticelli

Une action coup de poing. Deux militants d'un collectif militant écologiste italien nommé "Ultima Generazione" (Dernière Génération) ont collé leur main, vendredi 2 juillet, sur la vitre protégeant le célèbre tableau "Le Printemps" de Botticelli, rapport The Guardian. L'œuvre est exposée dans le musée de la galerie des Offices à Florence, en Italie.

Italian climate activists glued their hands to the protective glass over Botticelli's 'Primavera' painting on display before being ripped from the display and dragged away. https://t.co/Jo8589J8mB pic.twitter.com/azQqxHqDwW