En images Grèce, Italie, Balkans... Le sud de l'Europe malmené par la canicule, les inondations et les tornades

En Grèce, des milliers de touristes ont dû être évacués de l'île de Rhodes samedi, en proie à un violent incendie.

Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient dans le sud de l'Europe. Des milliers de personnes ont dû être évacuées de l'île de Rhodes, en Grèce, à cause du violent incendie qui ravage la zone depuis six jours. En Italie, après la canicule de ces derniers jours, le nord du pays est en proie à de violents orages. La situation s'avère aussi inquiétante en Croatie, en Bosnie et en Slovénie, où des fortes pluies ont causé la mort de cinq personnes.

En Grèce, des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter les zones menacées par les incendies

Alors que le pays subit une canicule hors norme, un incendie violent, dont l'origine n'a pas été déterminée, ravage l'île de Rhodes. En pleine période touristique, il a conduit, samedi, à l'évacuation par bateaux d'environ 2 000 personnes et la mise à l'abri de 30 000 autres dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit, selon la police citée par l'agence de presse grecque ANA. Ces mouvements de population ont été filmés par des touristes et partagés sur les réseaux sociaux, comme sur cette vidéo partagée par Alexandros Kottis, journaliste basé à Athènes. Il s'agit de "la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce", selon le porte-parole de la police grecque, Konstantia Dimoglidou.

Une cellule de crise a également été ouverte à Athènes par le ministère des Affaires étrangères pour faciliter le rapatriement de touristes étrangers. Le voyagiste Tui a décidé de suspendre ses vols passagers vers Rhodes dimanche. Des températures dépassant 44°C sont attendues dimanche dans l'ensemble du pays.

Des touristes évacués de l'île de Rhodes (Grèce), le 22 juillet 2023. (DAMIANIDIS LEFTERIS / MAXPPP)

Selon l'observatoire météorologique national, ce pays traverse "probablement" la plus longue canicule de son histoire, de "seize à dix-sept jours". Les autorités ont décidé de fermer tous les sites archéologiques, comme l'Acropole, aux heures les plus chaudes. "Il faut une vigilance absolue (...) car les moments difficiles ne sont pas passés", a prévenu vendredi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

En Italie, de violents orages après la canicule

Après les fortes chaleurs, place aux orages dans le nord du pays. A Milan, une tornade a frappé le nord-est de la ville en fin de matinée vendredi, selon le site Tornado in Italia, qui a partagé cette vidéo sur sa page Facebook. Le site affirme avoir authentifié la vidéo.

Au nord de Milan, dans la ville de Seregno, "une rivière de grêlons" a inondé la rue centrale, selon cette vidéo publiée par le Corriere della sera sur son compte Instagram. Les pompiers sont intervenus une centaine de fois vendredi, selon le quotidien.

Dans le sud du pays, l'agence météorologique italienne prévoit des températures extrêmes, allant de 45 à 47°C, "en début de semaine" prochaine. Des températures autour de 40°C sont également attendues en Emilie-Romagne, région du centre du pays.

Une tempête dans les Balkans fait trois morts en Croatie

Après des journées de températures caniculaires, de violents orages se sont abattus mercredi sur la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. Ils ont causé la mort de trois personnes, selon la police croate.

En outre, des poteaux électriques ont été endommagés, de nombreux toits d'habitations ont été emportés par la violence des vents et plusieurs rues ont été inondées, comme le montre cette photo d'un journaliste de l'agence Anadolu.

Un arbre s'est abattu sur une voiture, le 21 juillet 2023, à Zagreb (Croatie). (STIPE MAJIC / ANADOLU AGENCY / AFP)

Dimanche, des inondations ont été filmées par le média Dnevni Avaz, à 60km de Brcko, en Bosnie-Herzégovine.