DIRECT. Hong Kong, Helsinki, Berlin, Nantes... Les jeunes du monde entier commencent à marcher pour le climat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Voici les principaux titres d'actualité à midi.



Des attentats ont été perpétrés contre deux mosquées de Christchurch, faisant au moins 49 morts. La Nouvelle-Zélande relève son niveau d'alerte à la sécurité à "élevé". Voici ce que l'on sait.



Les jeunes du monde entier commencent à marcher pour le climat pour dénoncer l'inaction des politiques face au réchauffement climatique.



Des milliers de personnes sont rassemblées sur le parvis de la Grande Poste à Alger, pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika. C'est la 4e semaine de mobilisation en Algérie.





Les députés britanniques se sont massivement prononcés en faveur d'un report du Brexit et doivent voter une troisième fois l'accord négocié par Theresa May. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, encourage les dirigeants européens à accorder un délai plus long à Londres. Voici les scénarios.

: Ils voient l'épée de Damoclès suspendue au-dessus des nuages. Partout dans le monde, des militants écologistes, des scientifiques et de simples citoyens sombrent dans une nouvelle forme de mélancolie, impuissants, pensent-ils, face aux défis environnementaux. Heureusement, il existe des moyens de lutter contre ce spleen, comme je l'explique dans cet article.









(NOEMIE CARON / FRANCEINFO)



: De Montpellier à Bordeaux en passant par Nantes, voici un petit tour des manifestations des jeunes pour le climat.

: Du Havre à Clermont-Ferrand en passant par Limoges, voici de nouvelles images des manifestations des jeunes pour le climat.

: Les lycéens manifestent actuellement à Besançon, comme le relaie France 3 Franche-Comté.

: Plusieurs dizaines de jeunes gens bloquent ce matin l'entrée du siège de la Société générale à la Défense. Ils dénoncent ses financements nocifs pour le climat, comme le constate sur place un journaliste du Monde.