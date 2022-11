Coupe du monde 2022 : "C'est insupportable ! ", se plaignent des supporters refroidis par le niveau de la climatisation dans les stades

Le stade Al-Bayt, celui d'Education City ou d'Al-Janoub... Et toujours le même ronflement en s'approchant de l'enceinte. Ce sont les moteurs de la climatisation qui ronronnent. À l'intérieur, des petites bouches sous les sièges des supporters ou dans les murs crachent un air très froid, comme l'a ressenti Sabri, supporter canadien : "J'ai dû aller tout en haut pour avoir moins froid. Il y a beaucoup de climatisation, c'est insupportable !"

De jour, en plein soleil, à la tombée de la nuit.... Le cahier des charges pour les organisateurs reste toujours le même : autour de 22 degrés au ras de la pelouse. Et ce alors même que les températures observées depuis la début de la compétition ne sont pas aussi élevées que redouté (20 à 28°C). Des capteurs infrarouges adaptent la température en temps réel. Entre dehors et dedans, le contraste est saisissant. "Le mieux est d'être couvert", préconise un supporter tunisien. "Pour le foot, c'est très bien. Pour le reste...", lance un autre, non sans songer à l' impact climatique de l'événement.

Shocked World Cup fans complain stadiums are TOO COLD despite 30 degree heat due to revolutionary Qatar air conditioning https://t.co/KQr2CSIpth — RockedBuzz (@rockedbuzzcom) November 22, 2022

Aucun problème, selon les locaux

Quand la question de la climatisation des stades est posée à des résidents qatariens, il y a comme une gêne : "24 degrés, ce n'est pas froid." "C'est nickel, renchérit un local. Ce n'est pas un problème du tout." Les fraîches températures touchent aussi les footballeurs : deux joueurs espagnols ont été victimes d'un coup de froid.