Réchauffement climatique : cinq ans après l’Accord de Paris, quelles évolutions ?

En 2015, 195 pays s’étaient engagés à contenir le réchauffement climatique. Et hélas, tous les indicateurs sont à la hausse. "Exactement, l’objectif de la COP 21 c’était de limiter à +2 degrés la hausse des températures d’ici la fin du siècle. Problème : nous sommes aujourd’hui à +1,28 degré déjà. Et 2020 se classe dans le top 3 des années les plus chaudes, avec les conséquences dramatiques que l’on connaît", rapporte la journaliste Maéva Damoy sur le plateau du 13 Heures, samedi 12 décembre.

-7% pour l’émission des gaz à effet de serre

Parmi ces conséquences : "Les incendies en Californie, en Australie également, sans oublier la tempête Alex, qui a dévasté les Alpes-Maritimes. Une intensité qui serait directement liée au réchauffement climatique, selon Météo France. Selon les prévisions scientifiques, nous atteindrons +3 degrés d’ici la fin du siècle." Néanmoins, des progrès inédits ont été faits, notamment du côté des gaz à effet de serre (-7%).