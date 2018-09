Environnement : la Chine continue-t-elle de construire des centrales à charbon ?

Pékin l'avait promis pour limiter la pollution des villes et le réchauffement climatique : plus question pour la Chine de continuer à construire massivement des centrales à charbon sur son territoire. Mais, surprise, une ONG a observé des photos satellites de centrales dont la construction étaient officiellement suspendue : en un an, une nouvelle tour de refroidissement ici, deux tours là et des nuages de fumée.

Un rapport inquiétant

Le phénomène a été observé sur tout le territoire chinois et inquiète les experts à l'origine du rapport. "Si elles sont construites, lit-on, ces centrales augmenteront les capacités chinoises de 25%", soit 10% de plus que le plafond annoncé par la Chine après les accords de Paris de 2016. La Chine reste de loin le premier consommateur mondial de charbon, avec 4 milliards de tonnes brulées chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT