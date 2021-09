Environnement : l'Allemagne investit massivement dans l'énergie renouvelable

Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon) en mars 2011, l'Allemagne tient un rythme effréné pour construire un maximum d'éoliennes et de parcs solaires en un temps record. Un "pari solaire" qui se heurte à l'opposition de plus en plus forte des habitants à travers le pays. À 30 kilomètres de Berlin (Allemagne), le plus grand parc éolien vient de sortir de terre. Il recouvre la campagne sur 200 hectares avec ses 465 000 modules solaires.



L'Allemagne veut réduire sa production de gaz à effet de serre

Selon le directeur du site, ce genre de site n'existait qu'au sud de l'Europe il y a quelques années. "On a ici 185 Gigawatts de performance ce qui permet de fournir en électricité plus de 50 000 foyers", explique Daniel Richter, directeur d'EnBW, le parc solaire de Weesow-Willmersdorf. Pour tenir ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, le pays est obligé d'investir massivement dans les énergies renouvelables.