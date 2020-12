DIRECT. Climat : cinq ans après l'Accord de Paris, un sommet virtuel s'ouvre pour revoir les ambitions à la hausse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Voici le point sur l'actualité à 14 heures :



• Un sommet virtuel pour les cinq ans de l'accord de Paris. Des dizaines d'Etat et de gouvernements se retrouvent aujourd'hui pour afficher leurs nouveaux objectifs, alors que "les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu", comme le regrette l'ONU.



• Nouveau revers pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis refuse de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. L'intéressé a regretté sur Twitter que la Cour Suprême "nous a[it] laissé tomber", accusant les juges de n'avoir fait preuve "ni de sagesse, ni de courage".



• Les Français pourront fêter Noël malgré l'épidémie de Covid-19, mais la déception est grande pour les cinémas ou les théâtres, qui resteront fermés trois semaines de plus. Le président Macron a appelé les Français à "redoubler de vigilance" à Noël.



Nouvelle journée de mobilisation en France contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, dont Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Dijon, Caen, Tours ou encore Nancy.

: "Plus on va retarder la transition écologique, plus il va y avoir des dégâts." Invitée sur franceinfo, Marie Chureau, militante de Youth for Climate, réclame une action forte et rapide contre le réchauffement climatique.



(FRANCEINFO)

: Il est un peu plus de midi, voici le point sur l'actualité :



• Un sommet virtuel pour les cinq ans de l'accord de Paris. Des dizaines d'Etat et de gouvernements se retrouvent aujourd'hui pour afficher leurs nouveaux objectifs, alors que "les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu", comme le regrette l'ONU.



• Nouveau revers pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis refuse de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. L'intéressé a regretté sur Twitter que la Cour Suprême "nous a[it] laissé tomber", accusant les juges de n'avoir fait preuve "ni de sagesse, ni de courage".



• Les Français pourront fêter Noël malgré l'épidémie de Covid-19, mais la déception est grande pour les cinémas ou les théâtres, qui resteront fermés trois semaines de plus. Le président Macron a appelé les Français à "redoubler de vigilance" à Noël.



Nouvelle journée de mobilisation en France contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, dont Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Dijon, Caen, Tours ou encore Nancy.

: Cinéma, chansons, bande-dessinée... Ces dernières années, le réchauffement climatique est devenu un sujet pour la pop-culture, comme vous l'explique notre journaliste Ariane Schwab dans cet article.







(MAXPPP / FRANTZ BOUTON / AFP / ROBYN BECK /ANGELA WEISS / STEPHANIE BERLU / RADIOFRANCE)



: Cinq ans après l'Accord de Paris sur le climat, la situation continue de se dégrader. De l'Australie à la Russie, en passant par le Liban et l'Italie, l'émission "Le Monde en face" vous emmène constater les dégâts.



(FRANCEINFO / YOUTUBE)

: Le 12 décembre 2015, 195 pays s'engageaient à réduire le réchauffement climatique de deux degrés d'ici la fin du siècle. Un accord conclu après d'intenses négociations et qui suscita alors une grande émotion. Retour sur cet événement et ses suites, avec notre journaliste Anne-Laure Barral.

: De quoi parlent vos journaux ce matin ? Pour les cinq ans de l'Accord de Paris, Libération insiste sur "le climat d'espoir", avec les nouveaux objectifs nationaux annoncés ces derniers mois.





: On commence par un premier point sur l'actualité :



• Un sommet virtuel pour les cinq ans de l'accord de Paris. Des dizaines d'Etat et de gouvernements se retrouvent aujourd'hui pour afficher leurs nouveaux objectifs, alors que "les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu", comme le regrette l'ONU.



• Nouveau revers pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis refuse de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. L'intéressé a regretté sur Twitter que la Cour Suprême "nous a[it] laissé tomber", accusant les juges de n'avoir fait preuve "ni de sagesse, ni de courage".



• Les Français pourront fêter Noël malgré l'épidémie de Covid-19, mais la déception est grande pour les cinémas ou les théâtres, qui resteront fermés trois semaines de plus. Le président Macron a appelé les Français à "redoubler de vigilance" à Noël.



Le jackpot de 200 millions d'euros a été remporté en France, a appris franceinfo auprès de la Française des jeux, ce vendredi soir. Il s'agit du plus gros gain remporté à la loterie dans l’Hexagone et en Europe. Ce joueur (ou cette joueuse) a désormais 120 jours (quatre mois) pour se faire connaître auprès de la FDJ et empocher son gain.