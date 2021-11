COP26 : des discussions toujours en cours

Vendredi 12 novembre, la France a annoncé qu'elle n'investirait plus dans les énergies fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Une décision de dernière minute. "Nous allons enfin nous attaquer à la fin des énergies fossiles. On demande au monde entier de sortir de cette dépendance que nous avons depuis plus de 200 ans à l'énergie fossile", témoigne Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

"C'est de la folie"

Les investissements à l'étranger dans les énergies polluantes comme le gaz ou le charbon, la France devrait donc y mettre fin. Elle rejoint une liste d'une trentaine de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. "Les subventions doivent s'arrêter. Nous sommes le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde et nous participons aux subventions. C'est de la folie", rapporte John Kerry, envoyé spécial américain pour le climat. Outre cette promesse, un accord surprise a été trouvé entre les deux plus gros pollueurs de la planète : la Chine et les États-Unis. Ces deux pays ont promis qu'ils allaient faire des efforts climatiques.