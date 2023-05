Climat : un mois d'avril dans la norme

En avril, pour la première fois depuis un an, les températures en France ont été conformes aux normales de saison. Cette situation a quelque peu désarçonné les Français habitués à la douceur.

En forêt de Meudon (Hauts-de-Seine), des promeneurs se souviennent d’un mois d’avril frisquet. "C’est vrai qu’on était habitués à des printemps ensoleillés. Là, ces derniers temps, c’est compliqué", témoigne un homme. À Paris, en avril, il a fait 11,5°C en moyenne, soit 0,8° de moins par rapport à la normale. À l’inverse, il a fait 15,9°C en moyenne à Perpignan (Pyrénées-Orientales), soit 1,7° de plus. En France, il a fait 11,8°C en moyenne.

"Un mois d'avril classique"

Si on le compare à la période 1991-2020, ce mois d’avril n’est en rien exceptionnel. Seulement, comme depuis 15 mois nous vivions des températures plus chaudes, nous n’étions plus habitués à une météo de saison. "Comme nous sommes habitués depuis plus d’un an à avoir des températures très douces, […] on perd la notion de ce qu’est un mois d’avril classique", analyse Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo France. Côté précipitations, il a plu un peu plus dans le nord du pays. Le bassin méditerranéen est resté très déficitaire.