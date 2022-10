Climat : les températures presque estivales de l’automne inquiètent

À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), la promenade est très fréquentée, lundi 31 octobre. Sur la plage, vacanciers et Cagnois profitent des 24 degrés mesurés sur les thermomètres. La température de l’eau affiche, elle, 22 degrés pour le plus grand plaisir des baigneurs. Mais cette chaleur interroge sur la hausse des températures. "Il n’y a plus de saisons, la nature s’y perd. Il faut penser au printemps, est-ce qu’on aura des fruits et légumes ?", s’interroge un père de famille.



"C’est le climat de l’Afrique du Nord qui va nous arriver"

Les commerçants profitent de ce mois d’octobre aux allures de mois d’août avec des terrasses bondés. "C’est sûr qu’on ne va pas s’en plaindre, la saison continue jusqu’à fin octobre, c’est exceptionnel", avoue Gabriel Ghellere. Certaines associations de protection de l’environnement, qui tirent la sonnette d’alarme depuis des années, voient leurs craintes se confirmer. "Les experts disent bien que c’est le climat de l’Afrique du Nord qui va nous arriver, donc à nous maintenant de revoir notre mode de fonctionnement", prévient Brigitte Gourmanel, administratrice de France Environnement 06. L’automne devrait tout de même arriver dans les prochains jours.