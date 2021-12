Climat : le président américain Joe Biden impose des normes strictes de consommation de carburant pour les futurs modèles de voitures

Un moyen de lutter contre le changement climatique. L'administration de Joe Biden a annoncé lundi 20 décembre que les voitures qui seront vendues aux Etats-Unis à partir de 2023 devront consommer beaucoup moins de carburant que celles actuellement commercialisées. "Les normes permettraient d'obtenir des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des réductions d'autres polluants atmosphériques", a affirmé l'Agence de protection environnementale (EPA) dans un communiqué.

Avec ces nouvelles normes, les voitures - SUV et pick-up inclus - devront être capables de parcourir 55 miles (88,5 kilomètres) à vitesse continue avec un gallon de carburant (près de 4 litres), soit 40 miles (64,4 kilomètres) en conditions réelles de circulation. Ce qui représente 6,2 litres au 100 kilomètres. Pour y parvenir, l'administration compte sur la capacité des constructeurs automobiles à améliorer les performances techniques des moteurs de leurs modèles, mais aussi sur la hausse des ventes de véhicules électriques. "D'ici mi-2026, l'EPA prévoit que les normes finales pourront être respectées avec environ 17% de véhicules électriques vendus et une adoption plus large des technologies avancées de moteurs à essence disponibles aujourd'hui", est-il ainsi précisé.