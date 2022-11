Climat : le mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré

L. Legendre-Trousset, D. Sébastien, C. Guyon, N. Fleury, T. Simonet, P. Caron, A. Husser, L. Lavieille

Le mois d'octobre 2022 est le plus chaud jamais enregistré en France à cette période de l'année. Un climat anormal qui fait fleurir la végétation et les plantations à contretemps.

Le mercure a grimpé jusqu'à 32°C durant le mois d'octobre 2022. Un record pour cette période de l'année. À Lyon (Rhône), jusqu'à 25°C étaient recensés à la fin du mois. La nature, elle, s'affole. Dans un jardin ouvrier, les rosiers et les lilas refleurissent. Cette végétation à contretemps déboussole les jardiniers. "Les tomates, j'en ai cueillies encore ce matin. J'ai encore des haricots, des aubergines… C'est vraiment incroyable", confie une femme.

Neuvième mois consécutif au-dessus des moyennes saisonnières

Dans la deuxième quinzaine d'octobre, les températures ont grimpé, au lieu de baisser. Jusqu'à 32,5°C ont été enregistrés à Figari, en Corse. À Strasbourg (Bas-Rhin), la Toussaint se vit en terrasse. Le mois d'octobre 2022 se révèle être le plus chaud jamais mesuré en France. "Halloween à l'extérieur à 20°C, on n'a jamais vu ça", relève un homme. Octobre est le neuvième mois consécutif au-dessus des moyennes saisonnières, avec jusqu'à 7°C de plus certains jours par rapport à la normale.