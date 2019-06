Climat : le Groenland a perdu plus de deux milliards de tonnes de glace en un jour, soit 40% de son territoire

Un événement climatique inquiétant et inhabituel, mais pas inédit. Le Groenland a perdu plus de deux milliards de tonnes de glace, jeudi 13 juin, soit environ 40% de son territoire, rapporte la chaîne d'information américaine CNN (lien en anglais), samedi. Cette fonte extrêmement rapide et spectaculaire des glaces est très rare dans le courant du mois de juin. En général, la fonte s'étale du mois de juin au mois d'août, et a surtout lieu dans le courant du mois de juillet, précise CNN.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C



The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ