Climat : le Giec publie un rapport alarmant sur les océans

Des glaciers qui se délitent dans la mer. Ces images illustrent les conclusions du rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) publié mercredi 25 septembre. La montée du niveau de la mer est deux fois plus rapide qu'il y a dix ans. Le réchauffement des eaux a plus que doublé depuis 1993. En Arctique, on assiste à une réduction de la banquise sans précédent. Le pire des scénarios envisagés par les experts : +7°C sur Terre d'ici 2100.

280 millions de personnes déplacées

En un siècle, le niveau des eaux a monté de manière exponentielle. L'hypothèse la plus optimiste avec seulement 2°C de plus entraînerait le déplacement de 280 millions de personnes. Typhons, ouragans et inondations pourraient se multiplier dangereusement. Pour éviter le pire, il faudrait que les États triplent leurs ambitions sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

