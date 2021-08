Climat : le Giec alerte sur la situation en Méditerranée

La situation en Méditerranée est toujours inquiétante dimanche 8 août. Depuis presque deux semaines, les îles grecques sont touchées par des départs de feu pendant que la Turquie connaît ses pires incendies depuis dix ans. Le sixième rapport du Giec (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) s’annonce alarmiste.

Des accords qui n’ont pas été respectés

Dans son premier rapport en 1990, le Giec alertait sur l’effet de serre qui pourrait accentuer "les deux extrêmes du cycle hydrologique, c’est-à-dire qu’il y aura plus d’épisodes de pluies extrêmement abondantes et plus de sécheresses prononcées". La publication du nouveau rapport arrive à trois mois de la COP 26 à Glasgow (Écosse). Les pays signataires des accords de Paris devront confirmer avoir tenu leurs promesses comme notamment la réduction de gaz à effet de serre. Or, les chiffres montrent une augmentation des émissions de CO2 alors qu’il faudrait déjà être sur un plateau.