Climat : l’Espagne touchée par une vague de chaleur intense et précoce

40 degrés à l’ombre à Madrid, 44 à Séville. Les habitants de l’Espagne font face à la première vague de chaleur de l’été. Depuis dix ans, elles n’ont fait que s’intensifier.

Un soleil écrasant, une atmosphère quasiment irrespirable : il fait plus de 40 °C à l’ombre à Séville (Espagne), en plein mois de juin. Avec chapeaux et éventails, les habitants tentent d’atténuer la chaleur assommante. “Quand vous êtes dehors, cela vous rend étourdi”, dit un riverain. Rares sont les touristes à s’aventurer aux abords de la place d’Espagne aux heures les plus chaudes.

Plan anti-chaleur dans le pays

Les ouvriers sont obligés d’être plus prudents, et de commencer le travail une heure plus tôt. “Il y a trois ans, j’ai eu quatre coups de chaleur. Des coups de chaleur où on perd connaissance. Aujourd'hui, je suis très prudent, et j’en ai peur”, explique un salarié.

À Valence, on cherche un peu de fraîcheur sur la promenade qui longe la mer. Les habitants du sud de l’Espagne sont habitués aux chaleurs extrêmes, mais ils s’inquiètent des chaleurs de plus en plus précoces. “Cela va devenir impossible pour nous de faire n’importe quoi”, note une habitante. Les autorités ont activé leur plan anti-chaleur.