Climat : l'avion électrique, moyen de locomotion du futur ?

C'est une révolution tout en silence et sans émission de CO2. Dans le ciel de France, l'avion électrique vole déjà. Un biplace d'une marque slovène est pour le moment le seul à être autorisé à voler en Europe. 35 exemplaires sont loués aux aéroclubs pour la formation des pilotes. Seul défaut : son autonomie, avec une heure maximum de vol. L'avion coûte 200 000 euros pièce, mais une recharge est dix fois moins coûteuse qu'un plein de kérosène.

L'aviation civile, un secteur très polluant

Pour le transport intercontinental, les batteries ne sont à ce jour pas assez puissantes. Les ingénieurs d'Airbus envisagent de créer une "aile volante" propulsée à l'hydrogène. Son fuselage de 120 mètres de long serait prévu pour accueillir des réservoirs quatre fois plus gros qu'aujourd'hui. Ce qui permettrait aussi plus de place et d'activités pour les passagers à bord. En effet, lors de vols longs, pour aller à l'autre bout du monde, il faudrait 40 à 50 heures. Mais avant de voler à l'hydrogène, il faudra attendre au moins 2035. Aujourd'hui, l'aviation civile émet 3% de CO2 sur le total mondial.