Climat : juillet 2019, le mois le plus chaud jamais mesuré

C'est un record mondial. Les climatologues ont estimé que juillet 2019 était le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre. Le record de 2016 est donc battu. La planète a gagné + 1,2 °C par rapport à la moyenne enregistrée avant 1980 et + 0,56°C par rapport à une période entre 1980 et 2000. Le phénomène s'accélère. France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni... même l'Europe du Nord n'a pas été épargnée.

"On peut agir dessus"

"Les scientifiques du CNRS et de Météo France parlent en termes de statistiques. De telles températures devraient apparaître tous les 1 000 ans, là c'est avec trois ans d'intervalle", indique le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20. Si avant, ce phénomène s'observait localement, aujourd'hui, toute la planète est concernée. Ces pics de chaleur ne sont pas naturels "ce qui veut dire qu'on peut agir dessus", conclut Jean-Christophe Batteria.

