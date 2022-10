Transition écologique : Elisabeth Borne a présenté son projet "France nation verte", qui comprend 22 chantiers

La Première ministre a précisé vendredi que les dossiers prioritaires concernaient six thématiques de la vie quotidienne : se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer et préserver nos écosystèmes.

Mobilité, logement, consommation... Le gouvernement se lance selon lui dans une écologie "complexe". Elisabeth Borne a présenté, vendredi 21 octobre à La Recyclerie dans le 18e arrondissement de Paris, espace dédié à l'éco-responsabilité, la feuille de route pour le projet "France nation verte". Il comprend 22 chantiers visant à accélérer la transition écologique.

Accompagnée par plusieurs ministres, dont Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Christophe Béchu (Transition écologique et Cohésion des territoires), la Première ministre s'est exprimée en amont d'un Conseil national de la refondation sur le climat et la biodiversité.

Pas de nouvelles actions présentées

Sans présenter de nouvelles actions, concrètes ou symboliques, la cheffe du gouvernement a dit "assumer" une écologie "de la responsabilité, où l'on refuse le simplisme et l'on dit aux Français (...) que les solutions sont complexes", en identifiant "des leviers" à partir de "séries d'indicateurs", ce qui "peut paraître complexe ou abstrait".

Elisabeth Borne a donc présenté 22 chantiers prioritaires qui s'articulent autour de six thématiques de la vie quotidienne : se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer et préserver nos écosystèmes (les sols, les forêts, l'eau, les océans). La Première ministre a notamment rappelé que les premiers véhicules électriques à 100 euros par mois seraient disponibles début 2024.

"La France plus verte que nous voulons, c'est une France plus juste", a insisté la cheffe du gouvernement. "Ce n'est évidemment pas à nos compatriotes en situation de précarité énergétique de faire des efforts supplémentaires. A l'inverse, ceux qui émettent le plus et qui ont le plus de moyens doivent aussi être ceux qui accompagnent le plus notre transition", a-t-elle ajouté.