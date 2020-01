Climat : 2019, troisième année la plus chaude en France depuis 1900

Seuls les mois de janvier et novembre ont été proches de la normale, tandis que le mois de mai a été plus frais.

Encore une année plus chaude que la normale. En 2019, la température a atteint 13,7 degrés en moyenne sur la France et sur l'année, indique Météo France mardi 31 décembre. Un niveau qui dépasse la normale de 1,1 à 1,2 degrés, et qui se classe au troisième rang des plus fortes valeurs mesurées depuis 1900. Seules les années 2018 et 2014 ont affiché des valeurs plus élevés, comme le montre ce graphique de l'agence météorologique.

(METEO FRANCE)

Depuis le début du XXIe siècle, seules les années 2010 et 2013 se sont illustrées par une température moyenne annuelle inférieure à la normale, relève Météo France. Et parmi les dix plus chaudes, huit appartiennent au XXIe siècle.

L'année 2019 a connu une succession de mois "chauds", explique encore Météo France. Seuls janvier et novembre ont été proches de la normale, tandis que le mois de mai a été plus frais (-1,1 degré). Tous les autres mois ont largement dépassé les températures moyennes.

(METEO FRANCE)

Météo France rappelle ainsi que la France a été concernée par deux épisodes de canicule, du 25 au 30 juin puis du 21 au 26 juillet, avec de nombreux records sur l'ensemble du pays. L'année 2019 a ainsi été marquée par un nouveau record absolu de chaleur pour la France, avec 46 degrés relevés à Vérargues (Hérault), le 28 juin.