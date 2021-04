Carte Des records de chaleur mensuels ont-ils été battus près de chez vous en mars ?

En deux jours, plus d'un tiers des stations du réseau de Météo France ont enregistré des records locaux pour un mois de mars.

Après l'hiver vient le printemps. Et presque aussitôt l'été ? Avec leurs allures estivales, les deux derniers jours de mars ont été marqués par des records de températures maximales mensuelles, principalement dans la moitié nord de la France. Près de 160 stations ont ainsi atteint des pics inédits en cette période de l'année, selon les données fournies à franceinfo par Météo France sur l'ensemble des 416 stations ouvertes depuis plus de 20 ans du réseau principal et automatique avec acquisition en temps réel.

L'Hexagone a connu, mercredi 31 mars, "l'après-midi la plus chaude jamais observée en mars sur 75 ans de données", avec une température maximale moyenne de 24,1 °C sur l'ensemble du territoire, selon Météo-France. Le mercure a atteint 26 °C, voire 27 °C à Paris, Lyon ou Strasbourg, faisant tomber des records parfois centenaires, comme à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), où il n'avait pas fait aussi chaud depuis 1903. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 28,5 °C à Sabres (Landes).

Qu'en est-il près de chez vous ? Franceinfo vous propose de découvrir les records de température sous abri enregistrés près de chez vous. Besoin de zoomer ? Sur mobile, écartez deux doigts posés sur l'écran. Sur ordinateur, appuyez sur ctrl et déplacez votre molette vers le haut. Vous pouvez également rechercher une commune en cliquant sur la loupe.

Par ailleurs, le mois de mars 2021 a été le plus sec dans le pays depuis 2012, selon Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste à Météo France.