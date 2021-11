Batterie : quand nos objets du quotidien créent des incendies dans les déchetteries

Présente dans de vieux rasoirs électriques, dans les ordinateurs ou encore dans des aspirateurs. On les jette parfois sans se soucier de leur destination et des dégâts qu'elles peuvent causer. Les batteries de Lithium-ion peuvent s'avérer être très dangereuses lorsqu'on les écrase. Elles provoqueraient de grands incendies dans les décharges qui recycle le métal.



De géants incendies

À Limay (Yvelines), un site de recyclage de déchets métallique reçoit plus de 1 000 tonnes de matériaux qui sont déposés sur un tapis roulant pour être broyés. Cependant, cette activité est très dangereuse. Il y a un peu plus d'un an, un violent incendie s'est déclaré sur le site. 67 pompiers ont été mobilisés pour en venir à bout. Même situation, l'été dernier dans un hangar où le feu a enflammé les armoires électriques. L'origine de ces incendies, sont les batteries aux lithiums présentes dans de nombreux objets usuels. Lorsqu'elles sont broyées elles s'embrassent pour une très longue durée.