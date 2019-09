Bahamas : le calme avant l'ouragan Dorian

La marina est déserte, la mer calme. Mais d'ici quelques heures, les éléments vont se déchaîner. Sur les quais, à l'aéroport, les habitants suivent les consignes et quittent les deux îles les plus au nord de l'archipel des Bahamas, celles qui vont subir de plein fouet la furie de l'ouragan, des vents de 240 km/h et une mer démontée, avec des vagues de plus de 5 m de haut.

L'ouragan peut encore changer de trajectoire

Malgré la menace, certains habitants ont décidé de rester. Ils protègent de leur mieux les fenêtres et les portes et s'en remettent à Dieu. "Ma famille, qui est à l'abri, m'implore de partir parce que ça va être dévastateur. Mais je crois en Dieu, j'ai confiance en lui. Je vais prier", explique une habitante. Dorian doit frapper les Bahamas dimanche 1er septembre. En revanche, il devrait passer au large de la Floride et des autres États côtiers. Les habitants gardent leurs habitudes, mais restent prudents. L'ouragan peut encore changer de trajectoire.