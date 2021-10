On l'appelle "le continent blanc." C'est l'Antarctique. 14 millions de kilomètres carrés de mers et de terres vierges. Une richesse écologique hors du commun dans cette immense étendue gelée. Mais le pôle sud, c'est aussi la région du monde la plus durement touchée par le réchauffement climatique. Les spécialistes constatent que le rythme de la fonte des glaces et de plus en plus soutenu.

Des températures jamais vues

En février 2020, l'île de Seymour enregistre un record historique de chaleur : 20,7 degrés. Trois jours plus tard, plus de 18 degrés sont relevés dans la base Esperanza, c'est du jamais vu. Si cela continue, le niveau de la mer pourrait monter de 58 centimètres au cours du XXIe siècle. Alors comment protéger cet écosystème unique et fragilisé ? En multipliant des aires marines protégées dont toute empreinte de l'homme serait bannie, selon les spécialistes.