46 °C à Delhi, 50 °C à Jacobabad... Une vague de chaleur extrême touche l'Inde et le Pakistan

L'Inde et le Pakistan suffoquent. Les deux pays font face à une vague de chaleur depuis le mois de mars et ce n'est pas terminé : les météorologues prévoient que les températures à Delhi pourraient atteindre 46 °C, jeudi 28 avril, 48 °C dans le Rajasthan, et même 50 °C à Jacobabad. Les autorités recommandent aux personnes vulnérables d'éviter de sortir.

"La vague de chaleur actuelle de l'Inde a été rendue plus chaude par le changement climatique qui est le résultat des activités humaines comme la combustion du charbon et d'autres combustibles fossiles, a rapporté le climatologue Friederike Otto, de l'Imperial College de Londres, qui rappelle qu'une personne sur cinq vit dans cette région du monde. C'est désormais le cas pour à chaque canicule, partout dans le monde. Jusqu'à la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre, les vagues de chaleur en Inde et ailleurs continueront à devenir plus chaudes et plus dangereux."

Des décharges en feu

Les températures prévues sont similaires à celles observées lors des vagues de

chaleur meurtrières qui ont frappé l'Inde et le Pakistan en mai etjuin 2015 et qui ont

tué au moins 4 500 personnes. "Lors de cette vague de chaleur, l'aéroport de New

Delhi a atteint 44,6 °C, tandis que les températures les plus élevées en Inde ont été

observées à Jharsuguda, dans l'Odisha, avec 49,4 °C. Au Pakistan, Karachi a

enregistré des températures de 45 °C, tandis que d'autres villes des provinces du

Baloutchistan et du Sindh ont atteint 49 °C", rappellent les spécialistes.

Les pompiers de Delhi combattaient jeudi un incendie dans l'une des immenses décharges de la capitale indienne, une montagne d'ordures haute de 60 m, dont l'épaisse fumée s'ajoutait à la pollution atmosphérique. Des experts imputent ces feux à la chaleur torride qui frappe la ville actuellement.