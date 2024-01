Climat : le nouveau record de température en Europe continentale est de 48,8 degrés

Le nouveau record de température en Europe continentale est de 48,8 degrés. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé, mardi 30 janvier, ce chiffre atteint en août 2021, en Sicile (Italie). Le 11 août 2021, c’est un capteur automatique installé à proximité de Syracuse qui enregistre ce chiffre record de 48,8 degrés. L’Italie vit alors comme une partie du sud de l’Europe sous un dôme de chaleur qui fait grimper le thermomètre depuis plusieurs jours.

Il aura fallu deux ans et demi aux experts internationaux réunis par l’OMM pour valider ce nouveau maximum continental, le temps, notamment, de vérifier le bon fonctionnement du capteur et de l’enregistreur de données, pour certifier son bon étalonnage par rapport aux normes en vigueur. "Ces extrêmes sont des instantanés de notre climat actuel, explique Randall Cerveny, rapporteur des extrêmes climatiques et météorologiques pour l'OMM. Et il est possible, voire probable, que des extrêmes encore plus graves se produisent à l'avenir en Europe."

Selon l’OMM, le précédent record européen datait de 1977 avec 48° atteints en Grèce, dans les villes d’Athènes et d'Éleusis. En France, le maximum jamais enregistré date du 21 juin 2019 avec 46° à Vérargues, commune de l’Hérault, au nord-est de Montpellier.