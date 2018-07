VIDEO. En 2100, les canicules pourraient êtres mortelles pour trois humains sur quatre

Les conséquences du réchauffement climatiques sont alarmantes. Mécaniquement, nous sommes de plus en plus confrontés aux canicules. Par exemple, aux États-Unis, la canicule tue dix fois plus que d'autres catastrophes naturelles comme les tornades.

1 humain sur 3 confronté à des canicules meurtrières

Combinée à une forte humidité, une forte température perturbe la régulation de la température du corps et augmente le taux de mortalité.

En 2003, la canicule qui a touché l’Europe aurait causé la mort de près de 70 000 personnes. Et aujourd'hui, la situation est loin de s’améliorer : 1 humain sur 3 est confronté à des canicules potentiellement meurtrières au moins 20 jours par an.

De plus, certaines personnes sont plus vulnérables et donc plus affectées : les très jeunes et les personnes âgées, mais aussi les habitants de certains pays pauvres qui échappent plus difficilement à la chaleur. Avec le réchauffement climatique, ces vagues de chaleur se multiplient. En Inde, le risque qu'une canicule faisant 100 morts se produise a plus que doublé en 50 ans.

Si les rejets de gaz à effet de serre ne diminuent pas drastiquement, 3 humains sur 4 pourraient faire face à des canicules à risque en 2100.