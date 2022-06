Vague de chaleur : quels sont les bons gestes à adopter pour se rafraîchir ?

Faut-il prendre une douche froide quand il fait très chaud ? Si cela peut sembler une bonne idée, il est déconseillé de le faire. "Le corps ressent comme une véritable agression l'arrivée de cette eau glacée", explique la journaliste Chloé Nabédian, présente sur le plateau du 13 Heures, mercredi 15 juin. Face à une eau trop froide, le corps pourrait même produire de la chaleur. Il est donc conseillé de se doucher à l'eau tiède. Il faut également bien boire. "Il faudrait manger de la soupe (…) parce que ça permet tout simplement de compenser l'excès de perte de sel par un excès d'hydratation", détaille-t-elle.

Fermer ses fenêtres, rideaux et volets

Entre 10 h et 18 h, il est conseillé de fermer les fenêtres, les rideaux et les volets des logements. "Il faudrait placer des plantes vertes près de vos fenêtres, comme ça, elles vont capter l'énergie du soleil et transpirer", ajoute Chloé Nabédian. Enfin, pour accentuer les bienfaits d'un ventilateur, on peut placer une serviette humide à proximité ou une bouteille d'eau congelée, afin de diffuser de la fraîcheur.