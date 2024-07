Vague de chaleur : Météo-France lève la vigilance orange pour six départements du Sud-ouest, 41 toujours en alerte

La chaleur était accablante. Après une journée avec des températures ayant dépassé 35°C sur certains sites olympiques parisiens, Météo-France a maintenu 41 départements d'une large moitié sud du pays en vigilance orange à la canicule, mercredi 31 juillet. L'alerte a, en revanche, été levée en Charente-Maritime, dans le Gers, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

@VigiMeteofrance 31 juillet



Pour mercredi 31 juillet 2024 :

🔶 41 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 01 août 2024 :

🔶 40 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/sfhT9H9kOZ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 31, 2024

Le front orageux annoncé mardi dans la soirée a par ailleurs été moins actif que redouté. Météo-France a d'ailleurs annoncé peu après minuit la fin de la vigilance orange pour les orages qu'elle avait décrétée pour l'Ile-de-France et une partie du centre du pays. Localement, "on observe encore une bonne activité électrique, des rafales de vent autour de 70/80 km/h, un peu de grêle, mais cela ne nécessite plus de vigilance orange", a estimé le service de météorologie.

Pas d'annulation d'épreuve

Aucune épreuve des JO en plein air n'a été annulée pour cause de risque d'orages mardi, mais suivant les consignes préfectorales, plusieurs villes de Seine-Saint-Denis ont annoncé la fermeture de leur fan zone à partir de 18 heures. La vasque olympique située au cœur du Jardin des Tuileries à Paris et prise d'assaut par les visiteurs, n'a pas non plus décollé mardi soir, "pour des raisons météorologiques défavorables", a-t-on pu lire sur le site qui lui est dédié.

Quant à l'épreuve masculine du triathlon, initialement prévue mardi puis reportée à mercredi à cause d'une eau de la Seine encore trop polluée après les fortes pluies tombées vendredi et samedi, d'éventuels orages en soirée ou dans la nuit ne vont "pas avoir beaucoup d'effet sur la qualité de l'eau de la Seine", a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo.