Triathlon aux JO de Paris 2024 : les athlètes nageront dans la Seine, après des analyses de l'eau jugées "conformes"

Les triathlètes nageront bien dans la Seine. Le comité d'organisation et l'instance internationale World Triathlon ont confirmé, dans la nuit de mardi 30 à mercredi 31 juillet, que les épreuves du triathlon olympique féminin et masculin se dérouleront "comme prévu" dans le fleuve. Dans un communiqué, les deux instances ont justifié leur décision par "les résultats des dernières analyses d'eau, reçus à 3h20" et "jugés conformes".

We will swim 😤 pic.twitter.com/fJR5UVpn2B — World Triathlon (@worldtriathlon) July 31, 2024

Un soulagement pour les athlètes comme pour les organisateurs de ces Jeux olympiques. Les premiers avaient dû retourner se coucher mardi matin, après avoir appris que l'épreuve était reportée de 24 heures, dans l'espoir que les taux bactériologiques relevés dans la Seine descendent sous les normales acceptables. Si tel n'avait pas été le cas, les deux courses auraient été amputées de leur partie natation - une solution pensée en tout dernier recours par les organisateurs.

Ces derniers savourent donc cet épilogue, après des mois de doutes concernant la qualité de l'eau du fleuve. Dimanche et lundi, deux séances d'entraînement dans la Seine ont été annulées. Après les fortes pluies tombées sur Paris vendredi et samedi, l'augmentation des températures a permis, à la dernière minute, cette amélioration et donc le départ de ces deux courses, à 8h pour les femmes et à 10h45 pour les hommes depuis le pont Alexandre III.