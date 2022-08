Vague de chaleur : les organismes fatigués par les épisodes de canicule

S’arroser souvent et parfois même dans de fontaines publiques, chacun essaye comme il peut de se prémunir de la nouvelle vague de chaleur qui touche l’Hexagone, lundi 1er août. Hormis la Manche et la Bretagne, cette nouvelle canicule devrait toucher toute la France. À Lyon, dans le Rhône, le mercure affichait déjà 30 °C au milieu de la matinée. Ce n’est qu’un début puisque les températures devraient atteindre 39 °C, jeudi 4 août. Ce nouvel épisode caniculaire change les habitudes de la population qui doit s’adapter et modifier ses horaires de sortie.



Des risques de déshydratation

Ailleurs en France, la chaleur a été encore plus étouffante dans les Bouches-du-Rhône, le mercure est monté à 38 °C à l’ombre par endroits."Mon corps réagit de façon que quand je transpire, je ne suis pas bien, je sors le matin et je ne sors plus l’après-midi", réagit une habitante de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Pour les personnes les plus âgées, la température est difficilement supportable. Tout le monde doit être attentif aux signes que pourrait engendrer une déshydratation. "Ça peut entraîner des crampes, des douleurs diverses. Ça peut entraîner des troubles confusionnels", précise le médecin Rémy Sebbah.