Vague de chaleur : le numéro vert "canicule" réactivé par le gouvernement

Un numéro vert pour répondre à un '"épisode caniculaire précoce et marqué". Le gouvernement a réactivé, jeudi 16 juin, le numéro vert "Canicule info service". Opérationnel depuis jeudi midi, le 0800 06 66 66 est joignable de 9 heures à 19 heures (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine), pour "obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs".

Il est ainsi recommandé de "boire de l'eau régulièrement et rester au frais, ne pas boire d'alcool, éviter les efforts, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, manger en quantité suffisante, rester extrêmement vigilant en cas de baignade pour éviter les risques de noyades, donner et prendre des nouvelles de ses proches". En cas d'urgence ou de malaise, il est recommandé d'appeler le 15, rappelle le ministère de la Santé.