Vague de chaleur : la mairie de Paris va déclencher le niveau 3 sur 4 du Plan national de canicule

Les températures devraient atteindre jusqu'à 36° mercredi 26 juin dans la capitale.

Face aux fortes chaleurs annoncées la semaine du lundi 24 juin (jusqu'à 31° lundi, 35° mardi, 36° mercredi), la mairie de Paris va déclencher le niveau 3, sur 4 prévus au total, du Plan national de canicule, a appris franceinfo de la mairie de Paris.

Le Niveau 3 "alerte canicule" consiste "à mener des actions locales d’information, mobiliser des associations comme la Croix-Rouge et organiser la réponse des établissements médicaux (plans blancs et bleus)", détaille le site internet de la préfecture d'Ile-de-France. Le niveau 3 prévoit également un "plan vermeil", qui permet d’accueillir les personnes à risque (bébés et personnes âgées) dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments publics...).