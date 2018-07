TEST. Canicule : êtes-vous une personne à risque ?

Vérifiez si votre profil présente des facteurs de risque liés à la canicule.

Une vague de chaleur déferle ces jours-ci sur la France, et plusieurs départements ont été placés en alerte par Météo France. Pour résister à ces températures exceptionnelles, la vigilance est de mise, rappelle l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), en particulier chez les personnes plus fragiles. Franceinfo vous propose un test en dix questions, afin de savoir si vous faites ou non partie des sujets les plus sensibles. Répondez simplement par "OUI" ou par "NON" à chaque phrase.

1. Vous avez plus de 65 ans.

OUI NON

2. Votre état de santé vous oblige à rester dans un lit ou dans un fauteuil.

OUI NON

3. Vous êtes une femme enceinte.

OUI NON

4. Vous travaillez en extérieur.

OUI NON

5. Vous souffrez d'obésité.

OUI NON

6. Vous êtes asthmatique.

OUI NON

7. Vous êtes atteint d'une pathologie chronique (atteinte cardiovasculaire, suites d'un AVC, maladie de Parkinson…).

OUI NON

8. Vous suivez un traitement médicamenteux, contenant de l'aspirine, des diurétiques ou des antimigraineux.

OUI NON

9. Vous comptez pratiquer une activité sportive de plein air malgré la chaleur.

OUI NON

10. Vous vivez dans un logement précaire, mal adapté à la chaleur.

OUI NON

Si vous répondez "NON" aux dix questions

Rassurez-vous, vous ne faites pas partie des personnes les plus exposées à la canicule. Ce n'est évidemment pas une raison pour aller courir un marathon entre midi et deux par cette chaleur ! Pensez notamment à boire de l'eau régulièrement dans la journée, pour éviter une mauvaise surprise...

Si vous répondez une seule fois "OUI"

Aux yeux de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), vous faites partie des personnes "à risque". Limitez les activités physiques, privilégiez les endroits les plus frais et ventilés, et, surtout, n'attendez pas d'avoir soif pour vous hydrater.

Si vous répondez plusieurs fois "OUI"

Soyez particulièrement vigilant durant cet épisode caniculaire : selon les critères de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), vous présentez plusieurs facteurs de risque. Evitez à tout prix les activités physiques, privilégiez les endroits les plus frais durant les heures de la journée les plus chaudes, portez des vêtements adaptés, humidifiez régulièrement votre peau à l'aide d'un brumisateur et, surtout, n'attendez pas d'avoir soif pour vous hydrater.