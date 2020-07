Météo : six départements, de l'Ardèche à la Haute-Savoie, placés en vigilance orange canicule

L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie sont pour l'instant concernés, dans un bulletin publié mercredi à 16 heures.

Vacanciers ou non : prudence. Un "pic de chaleur très intense" est attendu sur la majeure partie de la France, et plus particulièrement de la "moyenne vallée du Rhône aux Savoies", prévient Météo France mercredi 29 juillet. Le prévisionniste a par conséquent placé six départements en alerte orange à la canicule : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Jeudi, le mercure oscillera dans l'après-midi entre 34 °C et 38 °C en général, et localement 39 °C, indique Météo France, qui précise que "la nuit suivante sera chaude, voire plus chaude que la précédente".

Jusqu'à 40 °C vendredi

Cet épisode de fortes chaleurs "s'accentuera encore vendredi", avec des maximales qui pourront atteindre les 40 °C, soit un niveau "proche des records atteints en juillet 2019".

Les températures resteront très élevées samedi et la nuit suivante, "avant une amorce de rafraîchissement en journée de dimanche", conclut Météo France.