Sécheresse : "On a perdu de la capacité de stockage de l'eau dans les sols parce qu'on les a compactés", selon une chercheuse du CNRS

La sécheresse arrive très tôt cette année en France, et cela risque de s'empirer dans le futur.

Les restrictions d'eau concernent 64 départements français, mercredi 17 juillet, selon le site gouvernemental Propluvia. Cette situation n'est peut-être pas "une fatalité", a estimé sur franceinfo, Florence Habets, hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS. Mais elle s'attend à ce que ce type d'évènements "se reproduise de plus en plus souvent".

franceinfo : Êtes-vous inquiète de la situation actuelle ? Est-ce que c'est une fatalité ?

Florence Habets : Une fatalité, peut-être pas. Mais on s'attend à ce que ce genre d'évènement se reproduise de plus en plus souvent dans le futur, et en particulier si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Au mois de juillet, avoir autant de départements en alerte, voire en crise, c'est très tôt. L'année dernière on avait eu un évènement très fort, mais qui s'était déclaré plus tard. Donc cela peut être problématique. Il y a des régions qui subissent depuis deux ans quelque chose de très fort. Typiquement pour la forêt, cela peut être vraiment très dommageable. Là, c'est sans retour. Quand la forêt commence à mourir, cela ne repousse pas si facilement que cela. Il faut replanter. Mais en deux ans il n'y aura pas une nouvelle forêt. On va sur des impacts très sérieux.

Pour lutter contre la sécheresse, on pense au stockage de l'eau. Est-ce que construire des retenues d'eau est la bonne solution ?

Cela peut être une solution ponctuelle locale très appréciable pour l'agriculture. Mais on sait qu'à l'échelle globale, cela a des effets assez indésirables. Cela favorise la consommation d'un fort volume d'eau. Du coup, on a une diminution de la ressource et une augmentation de la consommation. À un moment, cela pose problème. C'est quelque chose qui a déjà été observé dans plusieurs pays, l'Espagne, les États-Unis, l'Australie. En période de sécheresse, le fait de miser sur des retenues fait qu'on n'a pas pu diminuer nos usages de l'eau. Du coup, on devient encore plus dépendants de cette ressource qui disparaît. Cela peut être tout à fait contre-productif, particulièrement lors des sécheresses longues ou intenses.

Comment anticiper ces sécheresses? Quels types de solutions peut-on mettre en place ?

Les barrages ont un inconvénient, c'est que l'eau est en surface et peut être perdue par évaporation. On a des gros réservoirs qui existent dans beaucoup de régions de France, qui sont les nappes phréatiques souterraines. Favoriser la recherche dans ces nappes, c'est intéressant. On peut aussi favoriser le stockage de l'eau dans les sols. On a perdu de la capacité de stockage de l'eau parce qu'on a compacté les sols, parce qu'ils ont perdu de la matière organique. Si on arrive à regagner de la qualité de ces sols, on peut aussi améliorer leur réserve en eau et avoir moins besoin d'irriguer.

Est-ce qu'il faut désurbaniser ? Est-ce que c'est l'urbanisation croissante qui favorise la sécheresse ?

Cela n'aide pas à lutter contre, puisque l'eau va s'écouler en surface et contribuer à des crues qui ne sont pas favorables. Ce n'est pas une bonne chose. Actuellement, on perd de la surface naturelle. On continue à imperméabiliser beaucoup. Lutter contre cela, c'est vraiment un moyen important de gagner de la réserve en eau dans les sols et dans les nappes.