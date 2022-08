Alors que la sécheresse s'etend chaque jour un peu plus dans le pays, certaines municipalités ont pris des mesures drastiques. Dans la ville de Bagnols-en-Forêt, comme d'autres communes des alentours, les habitants n'ont droit qu'à 200 litres par jour et par foyer.

Chez cet habitant de Bagnols-en-Forêt (Var), l'eau se boit désormais en bouteille, du fait des restrictions qui touchent la commune. Interdiction de consommer plus de 200 litres par jour et par foyer. "On ne va pas gaspiller l'eau pour rien du tout, laisser couler l'eau comme on fait d'habitude... Des fois, on fait couler, mais là on fait un peu plus attention quand même", concède-t-il. Impossible aussi de remplir sa piscine, bien sûr, ou même d'arroser son jardin.



Des habitants inquiets

Dans la région, la sécheresse atteint des niveaux record. Le déficit pluviométrique est de 70% par endroits. "C'est inquiétant. Quand on voit les lacs [...], qui sont vraiment très, très bas... On n'a jamais vu ça", ajoute cet habitant. Cette situation inédite touche aussi les commerçants. Un restaurateur de la commune doit limiter sa consommation d'eau de moitié par rapport à l'an dernier. "Le plongeur doit faire attention à ne pas trop utiliser d'eau, et ce qu'on fait le plus, c'est aller aux toilettes, parce que les clients laissent les robinets ouverts", témoigne-t-il.