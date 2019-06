Piscines ouvertes plus longtemps, gourdes pour les sans-abris... Ce que prévoit la mairie de Paris pendant la canicule

Dans une interview au "JDD", Anne Hidalgo annonce une série de mesures... sans exclure le recours à des mesures de limitation de circulation.

La France va transpirer à grosses gouttes à partir de lundi 24 juin, et Paris ne sera pas épargné. La température va grimper jusqu'à 40 °C dans la capitale. Le niveau 3 sur 4 du plan départemental de gestion de canicule a donc été déclenché. "Nous sommes prêts", assure d'ailleurs la maire Anne Hidalgo. Dans une interview au JDD, dimanche 23 juin, elle détaille son plan pour faire face à cet épisode de canicule. Voici les principales mesures.

Des parcs ouverts toute la nuit

Dès lundi, la mairie de Paris va ouvrir "treize grands parcs toute la nuit" car "la température y est moins élevée de 1 ou 2 °C". Il y en aura même cinq de plus "si la canicule perdure". Anne Hidalgo rappelle que 123 jardins sont d'ores et déjà "ouverts 24h/24."

Des fontaines supplémentaires

En plus des 1 200 fontaines à boire déjà déployées dans Paris, la mairie est en train d’installer dans les 4e et 13e arrondissement "deux nouveaux modèles de fontaines assorties de brumisateurs". Elle précise que "35 prototypes de fontaines '2 en 1' raccordées aux bornes incendie pour s'hydrater et s'asperger" seront installées.

Des piscines ouvertes plus longtemps

Anne Hidalgo souhaite aussi que les piscines restent ouvertes plus longtemps le soir. Selon les jours, "2 à 8 piscines seront ouvertes jusqu'à 22h30." Egalement, "la baignade sera possible dans le bassin de la Villette", et "trois piscines extérieures éphémères et gratuites seront aménagées le 1er juillet dans des quartiers populaires". Cela concerne les stades Léo-Lagrange (12e arrondissement), Elisabeth (14e) et Lumière (20e). Enfin, 922 "lieux de fraîcheur" seront recensés dans l'application "Extrema Paris".

Des gourdes pour les sans-abris

La maire de Paris propose un dispositif spécial pour les personnes sans-abris. "Quelque 5000 gourdes livrées par Eau de Paris leur seront aussi distribuées, annonce Anne Hidalgo. Les équipes de maraude seront renforcées pour assurer une vigilance accrue et aller vers les personnes à la rue".,Elle ajoute que les horaires du centre d’accueil de La Chapelle seront élargis : "Il ouvrira 7 jours sur 7, avec une capacité de 400 douches par jour".

Le dispositif Chalex renforcé

Pour les personnes âgées, la mairie de Paris va renforcer le dispositif Chalex, "qui permet d’appeler à leur domicile les personnes âgées ou en situation de handicap inscrites sur ce fichier ou signalées". Des agents municipaux ou des membres de la réserve citoyenne pourront également être appelés en renfort.

Des kits canicule distribués

Enfin, des kits canicule vont être distribués "aux professionnels dans les crèches et les écoles". Dans les écoles, "chaque salle de classe sera dotée de deux ventilateurs et chaque dortoir de trois ventilateurs".