Ni barbecue ni camping sauvage : pour éviter les incendies, les pompiers appellent à la prudence

Une "fin de semaine à haut risque" est annoncée, notamment dans le sud du pays. Dans le Gard, deux reprises de feu ont été maîtrisées dans la nuit de mercredi à jeudi.

Mieux vaut prévenir que guérir. Les pompiers ont appelé la population à redoubler de vigilance, jeudi 1er août, alors que les incendies et risques de départs de feu se multiplient, notamment dans le sud du pays. Pour se prémunir contre les incendies, les pompiers appellent à ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu, barbecue ou camping sauvage, et à débroussailler autour des maisons. C'est "une fin de semaine à haut risque" en cette période de forte chaleur, souligne dans un communiqué la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).

Deux reprises de feu ont été maîtrisées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Gard, près de Générac, où le plus gros incendie de la saison avait parcouru près de 500 hectares mardi et mercredi. Dans ce département, mais également dans les Bouches-du-Rhône et le Var, le vent dépassera ces prochains jours "les 70 km/h". "De quoi attiser tout départ de feu sur des sols très secs", après les mutliples vagues de canicule.

"90% des feux sont d'origine humaine"

Les risques restent également élevés dans d'autres régions, et la FNSPF rappelle que "90% des feux sont d'origine humaine" (deux tiers étant causés par des imprudences et un tiers intentionnels).

La FNSPF invite également le gouvernement à continuer à investir pour répondre aux besoins d'équipements des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui gèrent la plupart des casernes de pompiers. Et ce "sur l'ensemble du territoire", car "le risque de feu de forêt est aujourd'hui un fléau national". Au 31 juillet, la surface brûlée dans le sud de la France excédait déjà la surface brûlée en 2018 sur toute l'année, selon le site Prométhée, base de données officielle des incendies de forêt dans le sud du pays.