Météo-France lève l'alerte aux orages, mais maintient 13 départements du Sud-Est en vigilance orange à la canicule

La vigilance orange aux orages a été levée, jeudi 1er août, selon le dernier bulletin de Météo-France. En revanche, 13 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange canicule. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

@VigiMeteofrance 01 août



Pour jeudi 01 août 2024 :

🔶 13 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 02 août 2024 :

🔶 13 départements en Vigilance orange



— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 1, 2024

Côté températures, il fera jusqu'à 39°C à Nîmes, 38°C à Perpignan, 37°C à Marseille, 34°C à Ajaccio, 33°C à Lyon et Toulon, 32°C à Toulouse et Montauban, 31°C à Nice, 29°C à Strasbourg et Bordeaux, 30°C à Nantes, Paris et Bourges. Pour faire face à ces fortes chaleurs, la ville de Marseille a déclenché son plan canicule. Parmi les mesures prises par la municipalité figure la gratuité des piscines municipales pour toutes et tous, jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.