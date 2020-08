Fortes chaleurs : peut-on briser la vitre d'une voiture pour libérer un chien ?

Imaginons : vous faites vos courses et vous apercevez un chien enfermé dans une voiture en plein soleil. La loi vous autorise-t-elle à briser la vitre pour libérer l'animal ? C'est en tout cas ce qu'affirme un post facebook, vu plus de 4,5 millions de fois depuis juin 2019, et qui a refait surface cet été. Ce post affirme qu'il y a deux règles à suivre avant de fracturer le véhicule : prendre en photo la voiture puis le chien avant de briser la vitre. Mais, comme l'explique Myriam Bounafaa, journaliste France Télévisions, ce ne sera pas suffisant.

Appeler la police ou une association de protection des animaux

Le ministère de l'Intérieur a posé ses conditions pour pouvoir libérer un animal d'un véhicule fermé. Tout d'abord, il faut appeler la police ou une association de protection des animaux pour qu'ils s'occupent eux-mêmes de l'ouverture. S'ils tardent à arriver, il faut trouver deux témoins qui resteront près de vous pour briser cette vitre. Ensuite, vous pourrez sortir l'animal de la voiture, le mettre à l'ombre, lui donner de l'eau et l'entourer dans linge humide pour faire redescendre la température de son corps.